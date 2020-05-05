شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن من البرلمان إنشاء المركز الوطنى لإدارة الأزمات والكوارث الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الوزارة بصدد إنشاء المركز الوطنى لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، وذلك بعد زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، لمتابعة آخر المستجدات في أزمة فيروس كورونا.

وقال "السبكى"، إنه تم الانتهاء من تصميم المركز، وسيتم نقل غرفة العمليات الخاصة بجائحة كورونا والموجودة حاليا بديوان الوزارة إلى المركز، وسيتم إطلاقه فى أقرب وقت ممكن.

Advertisements

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت وسائل تواصل متنوعة مع المواطنين، لإتاحة كل الفرص للتواصل مع المواطنين وتلقى الشكاوى، بدءا من الخط الساخن 105، وجروب على الواتس آب، بالإضافة إلى أبلكيشن "صحة مصر" الذى قام بتحميله نحو 200 ألف مواطن حتى الآن، وأكد أنه يتم استقبال نحو 3500 مكالمة يوميا على الخط الساخن 105، وهو عدد كبير جدا.

فى سياق متصل، أكد مساعد وزير الصحة، عدم وجود تكدس للعمالة الطبية نتيجة إلغاء الإجازات، كما أكد أنه تم التوسع فى الاختبارات للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم فحص المرضى الذين تظهر عليهم أعراض طفيفة، والمخالطين.

وتابع: "مصر الدولة الوحيدة التى أعلنت معايير ووصف المسكن أو المنزل الذى يتم فيه العزل المنزلى، على عكس بعض الدول التى لم تحدد معايير العزل".