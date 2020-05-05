شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير 3 رحلات استثنائية لنقل المصريين العالقين بعدة دول بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، رحلتين استثنائيتين إلى "مدينة بغداد بالعراق وديلهي بالهند"، كما تسير شركة إير كايرو رحلة بخط سير "دار السلام بتنزانيا - الخرطوم بالسودان - مرسي علم"، وذلك لإجلاء المصريين العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدنى إنه تقلع رحلات مصر للطيران وإير كايرو من مطار القاهرة الدولى، متجهة إلى الدول الـ4 لإعادة المصريين العالقين من هناك إلى مطار مرسى علم الدولى، حيث تم تخصيص فنادق بالمدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يومًا وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .

وسيرت وزارة الطيران المدنى، قرابة 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.