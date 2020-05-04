لليوم الثالث على التوالي.. لا إصابات جديدة بكورونا في مكناس

بعدما سجلت أول بؤرة وبائية لفيروس كورونا المستجد في بداية انتشار الفيروس في المغرب، استطاعت مدينة مكناس أت تكون نموذجا للحجر الصحي، إذا إنها لم تسجل أية إصابة جديدة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، بشأن الوباء في جهة فاس مكناس، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، اتضح أن مدينة مكناس لم تسجل أية إصابة جديدة بالفيروس، وذلك لثلاثة أيام على التوالي.

وكانت مدينة مكناس، محط أنظار المغاربة، منذ أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل أسابيع؛ حيث كانت المدينة الإسماعلية تعتبر بؤرة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها، حيث يقدر عدد المصابين في مكناس لحدود اليوم إلى 115.

إلى ذلك، سجلت جهة فاس مكناس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 42 إصابة جديدة بفيروس كوفيد، ليرتفع العدد الاجمالي للحالات المؤكدة بالجهة الى 662 حالة، حسب ما علم لدى المديرية الجهوية للصحة، عند الرابعة بعد الزوال من يومه الاثنين.

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وتمركزت جميع الحالات الجديدة في مدينة فاس، الذي يقدر الإصابات فيها إلى (445 حالة)، ومن ثم مكناس (115)، تازة (54)، إفران (20)، تاونات (7)، صفرو (14)، مولاي يعقوب (5) والحاجب (2). بينما لم يسجل إقليم بولمان أية حالة حتى الآن.

ووفق حصيلة تطور وباء كوفيد 19، بلغ عدد المتعافين في الجهة 287 شخصا، بينما بلغ عدد الوفيات 26.

يذكر أن الحصيلة الوطنية للاربع وعشرين ساعة الماضية (حتى الرابعة بعد الزوال) أشارت إلى 150 حالة إصابة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 5053، حسب وزارة الصحة.