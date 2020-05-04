الدوري الإسباني.. عودة التداريب بعد توقف اضطراري بسبب “كورونا”

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن الدوري سيعود من جديد شهر يونيو المقبل.
وأصدر الرابطة بيانا أكدت فيه أن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع، وهذا يحصل لأول مرة منذ منذ توقيف نشاط الدوري بسبب جائحة كورونا.
وأكدت الرابطة أن الفوق ملزمة باحترام قواعد وضوابط معينة تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا، لضمان سلامة اللاعبين والأطقم في الفرق الإسبانية.
ويعتبر الدوري الاسباني من أكثر الدوريات تتبعا من طرف الجمهور في العالم، وتتابعه نسبة كبيرة من المغاربة الذين يصنفون أنفسهم منتظمين لمشجعي برشلونة أو ريال مدريد .
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