أمكراز: إشكال 93 ألف مستخدم لم يصلهم دعم شهر مارس بطريقه للحل

قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن الإشكال الذي طرح بالنسبة لصرف الدعم بالنسبة للأجراء المنتمين لعدد المقاولات قد تم حله، وينتظر تأشير وزارة المالية.

وأكد أمكراز خلال مشاركته بجلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين، أن الإشكال الذي طرح يخص شهر مارس، حيث تم صرف مبالغ الدعم لأجراء حوالي 713 ألف مقاولة في حالة تضرر من الأزمة، إلا أنه تقرر عدم صرف الدعم بخصوص 12 ألف مقاولة تشغل حوالي 93 ألف مستخدم، حيث اعتبرت الأنشطة التي تمارسها هذه المقاولات يجب أن تستمر.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه وبعد البحث، تم التوصل إلى أن نسبة كبيرة مما صرحت به هذه المقاولات، التي بشأن وضعيتها مطابقة للواقع، ولذلك تم تدارك الوضع، وتقرر منح أجراءها الدعم الذي ينتظر حاليا التأشير من طرف وزارة المالية، ليتم صرفه.

من جهة أخرى أشار أمكراز إلى أن لجنة خاصة تضم عددا من القطاعات الوزارية إلى جانب اتحاد مقاولات المغرب تدرس كيفية إنقاذ ملفات حوالي 4000 مقاولة في وضعية صعبة.

وأشار أمكراز إلى أن الحكومة أقرت الدعم للمشغلين المتأثرين بفعل تفشي الجائحة، وفقا للمرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون 25-20، وفقا لعدد من الشروط، ومن بينها، أن يكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، و أن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50٪ برسم كل شهر مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى المتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، 500 فردا.

كما نص المرسوم على أن المقاولات التي تتجاوز 500 فردا متوقفا عن العمل، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين %25 وأقل من %50، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة مخصصة لدراسة هذه الملفات.

Advertisements

أما بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2019 إلى غاية شهر فبراير 2020، فتتم مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من اشهر أبريل وماي ويونيو 2020، بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر مارس 2020.

وأشار أمكراز إلى أن البوابة الإلكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عرفت خلال شهر مارس، تصريح 131955مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق إلى غاية فبراير 2020 أي بنسبة 61 بالمائة ما يعني أن مقاولتين من أصل 3 مقاولات تقريبا صرحت بتضررها من تداعيات كورونا، كما بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا 808199 أجيرا من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي أن أجيرا من أصل ثلاثة توقف عن العمل.

بينما بلغت تصريحات شهر أبريل ما يزيد عن 900.000 أجير مصرح بتوقفهم مؤقتا عن العمل ينتمون إلى ما يزيد عن 134.000 مقاولة .