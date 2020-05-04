بعد تسجيل حالتين .. إجتماع في تعز يناقش الإجراءات الكفيلة بمحاصرة فيروس كورونا

الإثنين 4 مايو 2020

ناقش إجتماع موسع للجنة الطوارئ بمحافظة تعز، عقد اليوم الإثنين، برئاسة، محافظ المحافظة، نبيل شمسان، التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا بالمحافظة.



وفي الاجتماع ،استمع المحافظ نبيل شمسان الى تقرير من وكيلة المحافظة نائب رئيس لجنة الطوارئ الدكتورة ايلان عبد الحق ،حول ما تم انجازه خلال المرحلة السابقة ،كما تم الاستماع الى المعوقات التي تعرقل عمل لجنة الطوارئ.

كما استمع محافظ تعز ، الى تقرير من مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور راجح المليكي، تضمن مدى القدرة الاستيعابية والإمكانيات والقدرات والتجهيزات المتاحة التي يعمل عليها مكتب الصحة ولجنة الطوارئ في تجهيزات مراكز الحجر والعزل الصحي و الاحتياجات والمتطلبات التي يجب توفيرها وتحتاجها المستشفيات لمواجهة وباء كورونا خصوصا مع تسجيل حالات مصابة بهذا الوباء بالمحافظة.

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واستعرض مدير المختبر المركزي الدكتور أحمد منصور ،تقريراً مفصلاً حول نتائج الفحوصات المختبرية لحالات الإصابة المؤكدة التي تم فحصها وتاكيد إصابتها بالوباء.

وأكد المحافظ شمسان ،أن السلطة المحلية حريصة على بذل كل الجهود و تفعيل كل الطاقات وتسخير الامكانيات اللازمة لمواجهة الوباء وخصوصا بعد تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بالفيروس..مشدداً على تطبيق الاجراءات الرامية الى تجنب الاصابة ومنع اتساع رقعة الوباء والاستمرار في رفع الوعي وطرق الوقاية وفق الارشادات والمعايير الصحية..مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة وباء كورونا لما فيه حماية أبناء المحافظة وكذلك محاصرة الوباء ومنع انتشاره بكل الوسائل المتاحة.

وعبر محافظ تعز ، عن شكره لاهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية واطلاعه على مستجدات الاوضاع في المحافظة ودعم السلطة المحلية وتمكينها من مواجهة الوباء والنهوض بالقطاع الصحي وتوفير الاحتياجات الضرورية لتجاوز هذه التحديات.

تجدر الإشارة إلى أن تعز سجلت خلال الأيام الماضية حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حسبما أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمجابهة كورونا