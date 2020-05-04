شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات «حرب النجوم» تنتشر في الفلبين لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

خرج مسؤولون محليون في الفلبين وهم يرتدون ملابس شخصيات سلسلة أفلام "حرب النجوم" ليفرضوا تطبيق تدابير العزل الصحي الصارمة في الوقت الذي قاموا فيه أيضا بتوزيع مساعدات إغاثة.

ولفت الزعماء الشبان الذين كانوا يرتدون تلك الأزياء انتباه سكان القرى على أطراف مانيلا الذين تم لفت نظرهم حينئذ إلى ضرورة البقاء في منازلهم.

وقال موريل بالداجو وهو مسؤول منتخب كان يرتدي زي إحدى شخصيات فيلم "حرب النجوم": "وبخنا السكان الذين ما زالوا يخرجون دون تصاريح العزل الصحي اللازمة ومن لا يضعون كمامات. وتأكدنا من اتباع الإرشادات الحكومية بشكل ملائم".

وأضاف أن السكان قابلوا ملابسه بابتسامات كما أن ذلك خفف إلى حد ما أيضا عن القرويين الضغوط الناجمة عن تفشي الفيروس.