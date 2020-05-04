شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة ترد على تصريح «بومبيو» عن أصل «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي أشار فيها إلى وجود "أدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني مجرد "تكهن" ودعت إلى إجراء تحقيق يعتمد على أسس علمية.

وأوضح مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف: "لم نتلق أي دليل خاص ببيانات من حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأصل المزعوم للفيروس.. لذلك، ومن وجهة نظرنا، ما زال الأمر مجرد تخمين".

وقال ريان، إنه كون منظمة الصحة العالمية "قائمة على الأدلة" فإنها حريصة على تلقي أي معلومات حول أصل الفيروس، لأن هذا "مهم بشكل استثنائي" لمكافحة المرض في المستقبل.

وأضاف: "لذلك إذا أُتيحت هذه البيانات والأدلة، فسيكون على حكومة الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تمت مشاركتها، ومتى".

وقال بومبيو، أول أمس الأحد، إن هناك "أدلة مهمة" على أن الفيروس خرج من مختبر في مدينة ووهان الصينية، لكنه لم يشكك في استنتاج وكالات مخابرات أمريكية بأنه ليس من إنتاج البشر.