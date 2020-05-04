شكرا لقرائتكم خبر عن «في 24 ساعة».. أمريكا تسجل 29 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 1,152,372 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 67,456 حالة وفاة.
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