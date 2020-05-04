شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدام مع المحكمة.. رئيس البرازيل يعين قائدًا جديدًا للشرطة والان نبدء بالتفاصيل
ويظهر التعيين الجديد تحرك بولسونارو السريع لوضع شخص موثوق على رأس سلطة إنفاذ القانون في وقت تؤدي فيه تحقيقات متزايدة وتعامله البطيء مع جائحة فيروس كورونا إلى تآكل شعبيته وتغذي الحديث عن إمكانية مساءلته.
وأفادت الجريدة الرسمية للحكومة بأن بولسونارو اختار رولاندو الكسندر دي سوزا قائدا للشرطة الاتحادية. وعمل دي سوزا مساعدا مقربا لمرشحه الأساسي الكسندر راماجم في وكالة المخابرات البرازيلية.
ونفى بولسونارو مزاعم وزير العدل السابق سيرجيو مورو بأن الرئيس سعى إلى التدخل في تحقيقات حساسة بتعيين راماجم صديق أبنائه على رأس الشرطة ووصفها بأنها "شائعات".
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