شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: حالات الوفاة بكورونا تتجاوز 25 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

قالت فرنسا إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا تجاوز 25 ألفا اليوم الاثنين، لتصبح خامس دولة تصل إلى هذا الحد بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا.

كما تسارع العدد اليومي للوفيات الجديدة مرة أخرى بعد عدة أيام من الانخفاض.

وأظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا زاد 306 حالات ليصل الإجمالي إلى 25201 حالة اليوم الاثنين، في أعلى معدل زيادة خلال أربعة أيام. وتوفي يوم الأحد 135 شخصا فقط، وهو أقل عدد مسجل منذ ما يزيد على شهر.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 131863 بواقع 576، وهو أقل بكثير من عدد 3000 إصابة يومية الذي وضعته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون كحد أقصى شريطة أن تُقدم على إلغاء إجراءات العزل العام في 11 مايو.

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وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الأشخاص الموجودين في وحدات الرعاية المركزة لإصابتهم بكوفيد-19 تراجع لليوم السادس والعشرين على التوالي إلى 3696 شخصا، وهو الأدنى منذ يوم 26 مارس.

كما انخفض عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات مرة أخرى إلى 25548 من 258815، مستمرا في الانخفاض دون انقطاع منذ ثلاثة أسابيع تقريبا.

وبخلاف حالات الإصابة المؤكدة، ارتفع عدد الحالات المشتبه بها في دور الرعاية بشكل طفيف إلى 37599، بإجمالي 169462، أي بواقع 769 حالة في 24 ساعة بعد زيادة 297 يوم الأحد.