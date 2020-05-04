شكرا لقرائتكم خبر عن 7.4 مليار يورو لمكافحة «كورونا».. و«غبريسوس»: نقدر تعهد المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية : نقدر بشدة تعهد المملكة بـ 456 مليون يورو للاستجابة العالمية لـ ( كوفيد 19 )، وريادتها القوية لمجموعة العشرين، والتزام المجموعة بالحفاظ على سلامة العالم.
وأعلن أن مؤتمر المانحين الذي انعقد اليوم، تحت رعاية المفوضية الأوربية بمشاركة قيادات عالمية، جمع 7.4 مليار يورو من أجل تطوير اللقاحات والعلاجات لفيروس "كورونا" المستجد، وبما يعكس التضامن العالمي والتصميم على ضمان وصول اللقاحات والأدوية المنقذة للحياة وكل ما يلزم لمكافحة (كوفيد ١٩ ) إلى كل سكان العالم.
وأضاف أن العلم والبحوث سجلوا تقدمًا كبيرًا سمح للعالم التحرك بسرعة لتطوير أدوات الحماية من الفيروس، ومواجهة هذا التهديد المشترك وبناء مستقبل مشترك، يحق فيه للجميع الحصول على الرعاية الصحية.
وأوضح أن المنظمة تطلق خلال أيّام استراتيجية للتأهب والاستجابة وخطة العمل الدولية حتى نهاية عام 2020.
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