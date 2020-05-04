شكرا لقرائتكم خبر عن «علاج لكورونا».. «حيّل شيطانية» للترويج لمحاضرات «الحوثي» الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل
ومع انصراف الناس عن هذه المحاضرات «الإرهابية»، بدأت المليشيا فى ابتكار وسائل جديدة للترويج لها، باعتبارها أداتها الأساسية فى «غسل مخ» العامة، والسيطرة عليهم، لكن باءت محاولاتهم بالفشل في ظل اقتناع الشعب اليمني بأن الحوثي يتعمد انتهاك حقوقه ويسلبه كل ما يملك حتى إنه وصل إلى درجة قتل النساء في بيوتهن.
وعزف الناس عن سماع الحوثي، مؤكدين أن خطاباته التي يقلد فيها «حسن نصر الله» ما هي إلا نفاق وريا وادعاء للفضيلة، لذلك قرر الحوثي الزام الإعلاميين التابعين له بعمل حملة مكثفة للترويج لمحاضراته بكافة الوسائل.
واجتمع الإعلاميون المقربون منه واستعاروا كل مصطلحات الإعلانات، وتركيبها له من أجل حث الناس على الاستماع إليه. ولأن الانصراف عن هذا النفاق أُلزمت الاذاعات في بث المحاضرات وأُلزم المسؤولين عن المساجد بفتح الميكروفونات من بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب لاجبار الناس على الاستماع.
كما يتم بثها من قنوات التليفزيون بالتتابع في أوقات مختلفة لكي تكون المحاضرة حاضرة في كل أوقات الليل والنهار. وعندما لم يجد كل ذلك الترويج صرحوا بأن هذه المحاضرات لا تصدر إلا من نبي مرسل أو ولي ممن لديه علم لدني. ولم تجد كل تلك الأكاذيب رفعوا مستوى الإفك.
ولأن الناس ما تزال منصرفة فقد روجوا لمحاضراته باعتبارها علاج لمقاومة فيروس كورونا. وأن ظهور او سماع صوته يعتبر تلقيحا فيروسيا مضادًا للفيروسات باعتباره من أخطر الفيروسات.
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