مقتل واصابة اربعة جنود بهجوم اعقبه تفجير في ديالى

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن اربعة جنود سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم اعقبه تفجير في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "جنديا اصيب لدى تعرضه الى اطلاق نار على نقطة امني جنوب مدينة بهرز جنوب بعقوبة".

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واضاف "عند وصول دورية اسناد الى المكان انفجرت عليها عبوة ناسفة ما ادى الى مقتل جندي واصابة اثنين اخرين بجروح".

واكد ان "قوات امنية طوقت المكان ونقلت الجريحين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين الى الطب العدلي".