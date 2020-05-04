افاد مصدر امني، الاثنين، بأن اربعة جنود سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم اعقبه تفجير في ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "جنديا اصيب لدى تعرضه الى اطلاق نار على نقطة امني جنوب مدينة بهرز جنوب بعقوبة".
واضاف "عند وصول دورية اسناد الى المكان انفجرت عليها عبوة ناسفة ما ادى الى مقتل جندي واصابة اثنين اخرين بجروح".
واكد ان "قوات امنية طوقت المكان ونقلت الجريحين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين الى الطب العدلي".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل واصابة اربعة جنود بهجوم اعقبه تفجير في ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.