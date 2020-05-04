البرلمان يحدد موعد عقد جلسة التصويت على الحكومة

اعلنت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، عن تحديد موعد عقد جلسة التصويت على الحكومة.

وقال مدير عام الدائرة البرلمانية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم الاربعاء الموافق ٦السادس من ايار الحالي".

واضاف ان "موعد عقد الجلسة سيكون في الساعة التاسعة مساء".