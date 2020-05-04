الإهمال يجبر العداء الذهبي على الاعتزال

طعيس حصد 14 ميدالية دولية بالإضافة الى انجازاته المحلية، جعلته العداء الأبرز في تأريخ العراق ليلقب بـ"العداء الذهبي".

العداء ذو الـ40 ربيعاً، فتح قلبه للسومرية نيوز وقال: "قرار الاعتزال كان صعباً جداً وهو امر لا ارغب به على الاطلاق، لكن للأسف أجبرت عليه بسبب الإهمال من الجهات المعنية".



وأضاف "بعد قرار 140 من قبل مجلس الوزراء بشأن تمويل الاتحادات الرياضية ، أصبحت رياضة العاب القوى بلا دعم ولا زلنا نعاني الامرين كحال اغلب الرياضات الاخرى".

وأوضح بالقول، "وزير الشباب والرياضة احمد رياض، تواصل معي خلال الفترة الماضية واكد دعمه لي على المستوى الرياضي والشخصي"، مبيناً ان "هذا الامر شجعه على بذل المزيد من جهوده".

واتم قائلاً: "اتخذت قرار الاعتزال وعيني على المضمار، لا ارغب بهذا القرار، أتمنى فقط توفير الدعم اللازم من أجل اكمال المشوار، حينها سأعدل عن قرار الاعتزال".



وتعاني اغلب الرياضات في العراق من الإهمال وقلة التمويل بانتظار ان تحل هذه المسألة بعدما صوت البرلمان في 20/11/2019 على ‏مقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية‏.