كشف النائب جواد الموسوي، الاثنين، سبب عدم عقد جلسة للبرلمان يوم غد.
وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نستبعد عقد جلسة لمجلس النواب يوم غد لعدم استلامنا اسماء الكابينة الوزارية بشكل رسمي لغاية الان".
واضاف "من المؤمل عقد الجلسة يوم الاربعاء بعد الفطور".
كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: لهذا السبب لم تعقد جلسة البرلمان غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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