الموسوي: لهذا السبب لم تعقد جلسة البرلمان غدا

كشف النائب جواد الموسوي، الاثنين، سبب عدم عقد جلسة للبرلمان يوم غد.

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نستبعد عقد جلسة لمجلس النواب يوم غد لعدم استلامنا اسماء الكابينة الوزارية بشكل رسمي لغاية الان".

واضاف "من المؤمل عقد الجلسة يوم الاربعاء بعد الفطور".