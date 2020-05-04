مرور البصرة تعلن تاجيل العمل بنظام الفردي والزوجي

اعلنت مديرية مرور البصرة، الاثنين، عن تاجيل العمل بنظام الفردي والزوجي. وقال مدير مرور المحافظة العميد الحقوقي عادل فياض محمد انه "تقرر تأجيل العمل بنظام الفردي والزوجي لحين الانتهاء من الحظر في المحافظة". يذكر ان مديرية المرور العامة اعلنت اليوم الاثنين، عن البدء بتنفيذ قرار الفردي والزوجي للمركبات اعتبارا من الغد، فيما استثنت من ذلك الفئات المستثناة من قرار حظر التجوال.

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