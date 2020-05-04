مقتل ثلاثة ارهابيين حاولوا الهجوم على نقطة امنية بالحويجة

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن ثلاثة ارهابيين قتلوا خلال محاولتهم الهجوم على نقطة امنية بالحويجة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية قتلت ثلاثة ارهابيين حاولوا التعرض على احدى نقاط الشرطة الاتحادية في منطقة وادي الشاي بقضاء الحويجة".

واضاف ان "قوة امني طوقت المكان، واتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ".