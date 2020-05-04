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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غينيا تشيد بالدعم الإماراتي لكبح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أشاد رئيس غينا ألفا كوندي، الإثنين، بدعم دولة الإمارات لبلاده والعديد من الدول الأفريقية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى النهج الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات في التعامل مع الوباء.
إشادة الرئيس ألفا كوندي، جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، من الرئيس الغيني، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وناقش الجانبان، خلال الاتصال، آخر تطورات وباء "كورونا" وانتشاره على الساحة الدولية بشكل عام، وفي منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا على وجه الخصوص، وخطط وإجراءات التعامل معه في البلدين، والتعاون وتبادل الخبرات بينهما في هذا الشأن.
وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، مساندة دولة الإمارات لجمهورية غينيا الصديقة في تصديها لفيروس "كورونا"، مؤكدا أن التضامن هو طريق العالم للانتصار على هذا الوباء.
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