محمد بن زايد وميركل يبحثان هاتفيا جهود احتواء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.



وناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد وجهود احتواء تداعياته وآثاره على المستويات كافة الاقتصادية والإنسانية.

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وتطرق الجانبان إلى إجراءات البلدين وجهودهما في مواجهة تحدي فيروس "كورونا"، وإمكان التعاون بين المؤسسات والمراكز الطبية في البلدين بهذا الشأن.

واستعرضا تطورات القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنجيلا ميركل أهمية ترسيخ التضامن والتعاون في مواجهة تحدي انتشار الفيروس، وتنسيق جهود المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لسرعة القضاء على الفيروس والحد من آثاره.