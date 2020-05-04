صحف تركية تتحدث عن إنقلاب عسكري في قطر والأخير ينفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ السعودية نيوز

تحدثت صحف تركية عن محاولة إنقلاب شهدتها دولة قطر، بالتزامن مع تداول مغردون قطريون مقاطع فيديو تخللها سماع دوي إطلاق رصاص كثيف، قالوا أنها التقطت في منطقة الوكرة قرب العاصمة الرياض .



وجاء نفي الخبر على استحياء من سفير الدوحة لدى موسكو فهد العطية بحسب ما نقلت عنه وكالة تاس الروسية، لكن نشر تلك الأنباء على نطاق واسع في تركيا يثير تكهنات بشأن ما جرى.

ونشرت تركيا آلالاف من جنودها في قطر باتفاق مع حكومتها في عام 2016.

وقال المغردون إن منطقة الوكرة شهدت تحليقا كثيفا للطائرات العسكرية مع سماع طلقات نار كثيف، مشيرين إلى محاولة انقلاب.

ودشن مغردون هاشتاق #انقلاب_في_قطر، وحظي بتفاعل واسع واتسمت أغلب مشاركاته بالهجوم على نظام الدوحة وسط تساؤلات عن أسباب كشف الصحف التركية لـ"الانقلاب".

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فيما توقع آخرون أن يكون ما حدث في الوكرة "بروفة (تجربة أداء) لمشهد سياسي قادم بقوة"، بحسب أحد المغردين.

وتساءل نشطاء عن سبب صمت قادة نظام الدوحة في ظل نشاطهم المحموم وما أسموه ساخرين بـ"فلسفاتهم" على تويتر.

وتسببت سياسات نظام قطر الداعمة للإرهاب في مقاطعة الرباعي العربي (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) منذ يونيو/حزيران 2016، وسط استياء دولي من دور الدوحة في تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط.

وتستضيف الدوحة قادة تنظيمات إرهابية وشخصيات على قوائم الإرهاب في عدد من الدول الغربية.

ومنذ المقاطعة العربية تحالف النظام القطري مع نظامي أنقرة وطهران علنا بعد سنوات من التعاون السري.

وعمدت الدوحة لتكميم الأفواه والتنكيل بالمعارضة في الداخل رغم تنامي الغضب على السياسات التي ينتهجها القصر حيال دول الخليج، والسماح لقوات أجنبية بالانتشار في البلاد فضلا عن إهدار المليارات على دعم الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن ودول أفريقية أخرى