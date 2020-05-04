الرئيس التركي يهدد شمال سوريا ويؤكد تحديه القرارات الدولية بشأن ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بتصيد عسكري في شمال سوريا.



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وقال أردوغان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، عن الأوضاع في شمال سوريا: "لن نصبر أكثر من ذلك على استمرار الهجمات باتجاه المناطق الآمنة بما يتعارض مع الاتفاقيات".

وفي السياق، أعلن الرئيس التركي تحديه للقرارات والإتفاقيات الدولية بشأن ليبيا، بتصميمه على مواصلة دعم حكومة الوفاق في ليبيا، مضيفاً: "سنحصل على أخبار سارة من ليبيا قريباً".

من جهة أخرى، قال أردوغان إن تركيا ستبدأ تخفيف تدابير احتواء فيروس كورونا، اعتباراً من اليوم الاثنين وسترفع القيود المفروضة على السفر بين المدن في سبع مناطق وتخفف حظر التجول المفروض على كبار السن والشبان في مطلع الأسبوع