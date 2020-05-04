جابر: لا إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل حدود الأردن لليوم السابع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

الخليج 365- متابعات

أعلن الأردن، مساء اليوم الإثنين، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل حدود المملكة، لليوم السابع على التوالي.

وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر: "لليوم السابع لم تسجل أية حالة في المملكة"، مشيرا إلى أنه تم "تسجيل 4 حالات قادمة من الخارج، 3 منهم أردنيون، وعربي واحد".

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وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام أمجد العضايلة، أنه تم "تسجيل 3 حالات شفاء جديدة"، منوها إلى أن هناك "64 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وبين الوزير جابر أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس "الفتاك" في المملكة بلغ 465 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي 370 شخصا، في حين لم يعلن الوزير عن أية حالة وفاة جديدة، ليستقر العدد عند 9 وفيات.

وبلغ عدد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها للأردنيين للكشف عن فيروس كورونا منذ بداية الأزمة 87 ألفاً و618 فحصاً، "وستتم زيادتها خلال الأيام القادمة".

بدوره، قال وزير الإعلام العضايلة: إن جميع محافظات المملكة ستبقى مغلقة، والتنقل بينها سيكون متاحا فقط لحملة التصاريح، لافتا إلى أن الحكومة تدرس السماح بالحركة بين محافظات إقليم الوسط دون تصاريح.