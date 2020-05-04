الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة فيروس كورونا عالميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، مواصله العمل الدؤوب بلا كلل في دعم الجهود العالمية للحد من تهديد انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال مؤتمر إعلان التبرعات العالمي بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدوية.



وقد قام بتنظيم المؤتمر أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والمجلس العالمي لرصد التأهب، و "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة"؛ والتحالف من أجل اللقاحات والتحصين /غافي/، ومؤسسة ويلكوم ترست، بهدف جمع أكثر من 7.5 مليار يورو لزيادة الاختبارات، وتوسيع نطاق العلاج، والاستثمار في تطوير اللقاحات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي، في الكلمة الافتتاحية، إن "دولة الإمارات تشارك بفاعلية ومسؤولية في مكافحة فيروس /كوفيد-19/، و ستواصل العمل الدؤوب بلا كلل في دعم الجهود العالمية للحد من هذا التهديد".

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وفي حديثها عن تعاون دولة الإمارات المستمر مع المنظمات الدولية، قالت "لقد قمنا بتقديم أكثر من 472 طنا من المساعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والإمدادات إلى 43 دولة حول العالم، وقد ساهمت مخازن منظمة الصحة العالمية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بإرسال أكثر من 132 شحنة وتعمل كمركز توزيع أساسي لمعدات الوقاية الشخصية للمنظمة. وقد تم حتى الآن، تخصيص وتقديم 110 ملايين دولار أمريكي".

وفي معرض حديثها عن جهود دولة الإمارات لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الوباء، أشارت إلى برامج الدولة الواسعة النطاق لتتبع المصابين وإجراء الاختبارات، ونوهت إلى أن الإمارات قد أنجزت حتى اليوم أكثر من 1.2 مليون اختبار /كوفيد-19/.

وتطرقت وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي إلى العلاج المبتكر الذي توصل إليه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية لمرضى /كوفيد-19/، والذي حصل على براءة اختراع من قبل وزارة الاقتصاد، مما يعزز من مساهمة الدولة في مبادرات البحث والتطوير الدولية التي تهدف إلى الحد من تأثير الفيروس في جميع أنحاء العالم