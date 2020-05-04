المفوضية الأوروبية: 7.4 مليار دولار من الدول المانحة لتمويل لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الدول المانحة تعهدت بتقديم 7.4 مليار يورو لتمويل عمليات البحث عن لقاح لفيروس كورونا وتوفيره لجميع الدول.



جاء ذلك في إطار مؤتمر للمانحين عقده الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين لجمع 7.5 مليار يورو (8.23 مليار دولار) لأغراض الاختبار والعلاج والوقاية من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

ويقترب الرقم الذي تم جمعه على نحو كبير من الهدف الذي رصده مؤتمر المانحين.

ومع ذلك، قالت فون دير لاين إن هناك حاجة إلى "المزيد" من الأموال خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت رئيسة المفوضية بعد جلسة التعهدات التي استمرت ثلاث ساعات: "كان سباق العدو اليوم بداية رائعة للماراثون الخاص بنا".

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وسيذهب المبلغ إلى التحالف العالمي للقاحات (جافي) وهو شراكة عالمية لمنظمات خاصة وعامة يركز على التحصين من الأمراض في أنحاء العالم.

وتعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم مليار يورو، ومن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، جاءت تعهدات بقيمة 525 مليون يورو من ألمانيا، و500 مليون يورو من فرنسا، و140 مليون يورو من إيطاليا.

وأعلنت كندا تقديم مساهمة بقيمة 850 مليون دولار، إلى جانب 500 مليون دولار من السعودية، و388 مليون جنيه إسترليني (482 مليون دولار) من بريطانيا.

كما تعهدت النرويج بمليار دولار وإسبانيا بـ125 مليون دولار فضلا عن 1.33 مليون دولار من جنوب أفريقيا.

وعقد المؤتمر العالمي عبر تقنية الواقع الافتراضي بقيادة السعودية وبمشاركة الاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، والمملكة المتحدة.

ورحبت السعودية بصفتها رئيسة مجموعة العشرين لهذا العام بالنداء الدولي، لتمويل تطوير لقاح وعلاج وأدوات تشخيصية لجائحة كورونا، حيث تكون متوفرة للجميع وبتكلفة مناسبة.

وضمت قائمة المشاركين في المؤتمر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.