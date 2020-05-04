الأسد يحذر من "كارثة" في سوريا حال تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر الرئيس السوري بشار الأسد، الإثنين، من "كارثة" في بلاده حال تفشي جائحة كورونا.



جاء ذلك خلال اجتماعه بالمجموعة الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا وتداعياته، بحسب الوكالة السورية الرسمية.

وقال الأسد إنه بالتوازي مع التحدي الصحي هناك التحدي الاقتصادي الذي نواجهه بعد حرب مستمرة منذ أكثر من 9 سنوات.

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وبحث الأسد خلال الاجتماع آخر مستجدات التصدي للجائحة وآثارها على الحياة اليومية للسوريين.

كانت وزارة الصحة السورية أعلنت شفاء حالة شخصت إصابتها بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 3.

ونهاية الشهر الماضي سجلت سوريا أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19"، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 42 إصابة.