وإجراءات جديدة.. المتحدث باسم مجلس الوزراء يتحدث عن إمكانية تمديد الحظر حتى نهاية رمضان 2020

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، عن إمكانية تجديد فترة الحظر المقرر أن ينتهي يوم الخميس المقبل بنفس الموعد الذي يبدأ في التاسعة مساء والذي تم تطبيقه مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقال سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "العربية الحدث" اليوم الإثنين، إنه لا يتوقع أي تغير في مواعيد حظر التجوال الجزئي المزمع تجديده في نهاية الأسبوع وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وتوقع المتحدث أن تقتصر الإجراءات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها بنهاية الأسبوع الجاري على إجراءات تخص عودة قطاع الفنادق للعمل طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية والذي أقره الاجتماع التنسيقي الخاص بالسياحة منذ يومين.

وعن عدد الإصابات المتصاعد، قال سعد إنه "لابد أن نتحدث بصراحة ونعترف أن التكدس مازال موجودًا رغم أن تمديد الحظر للتاسعة كان المفترض أنه إجراء إحترازي".

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وأشار إلى أن التكدس يتركز في الخدمات التي عادت للمواطنين مثل الشهر العقاري الذي بدأ جيدًا عندما بدأ تدريجيًا بنحو 6 خدمات زيدت مؤخرًا مما أدى لبعض مشاهد الازدحام وهذه طبيعة الشهر العقاري، مضيفاً أن هناك شكاوى من هذه المشاهد وقلة عدد المكاتب المقدمة للخدمة، ولذلك لجأ وزير العدل لإعادة الفترة المسائية ومن المتوقع أن تؤدي لتراجع الازدحام في الفترة القادمة.

وناشد المتحدث باسم مجلس الوزراء المواطنين قائلاً: "من فضلكم إذا لم تكونوا في حاجة ماسة للتوجه للشهر العقاري والمرور أرجوا منكم أن تقوموا بإرجاء زيارتكم حتى يقل الازدحام الفترة القادمة"، عازيًا سبب الازدحام الحالي لغياب الخدمة عن مكاتب الشهر العقاري لمدة 40 يوماً.

وأضاف: "لو كنتوا رايحين تعملوا توكيلات قضايا راجعوا نوع القضية وشوفوا هي من الخدمات الموجودة الآن في المحاكم ولا لا، لأن المحاكم الآن تقدم الخدمات بشكل جزئي".

وأكد سعد أن الفترة القادمة ستشهد تطبيق مزيد من الإجراءات الاحترازية في مكاتب الشهر العقاري.

وأشار المتحدث إلي أن هناك بعض الأفكار المطروحة التي يجري دراستها مثل عدم السماح لتواجد إلا عدد محدود من المواطنين داخل المكاتب، وعندما يتم الانتهاء منهم يدخل آخرون ومع تخصيص اماكن إنتظار أدمية ومظلات تحجب أشعة الشمس عن المواطنين .