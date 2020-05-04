عاجل| عدوان إسرائيلي على حلب السورية

أفادت وسائل إعلامية سورية بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تمكنت من التصدي لهجوم عدواني على مدينة حلب. وقالت الوسائلالإعلامية إن الدفاعات الجوية السورية نجحت في إحباط هجوماً صاروخيًا عدوانياً على مدينة حلب، من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاع الجوي السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في حلب. Advertisements ولم تكشف الوسائل الإعلامية مزيداً من التفاصيل. وسبق لجيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على أهداف داخل الأراضي السورية. والعام الماضي، تصاعدت الأمور إلى حد كبير، حتى وجهت روسيا تحذيراً لإسرائيل من مغبة هذه الخروقات. ودعمت روسيا القوات السورية بمنظومات دفاع جوية جديدة للتصدى للعدوان الإسرائيلي المتكرر.

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