كلودين عون: كل شخص مسؤول جزئيا عن انهيار الوطن من خلال مسؤوليته باختيار ممثليه

أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز ، إلى أن "الشعب هو مصدر السلطات، وهو من انتخب القوى السياسية الحاكمة اليوم. لذا، إن كلّ إنسان هو مسؤول جزئياً عن انهيار أو عن قيامة الوطن، من خلال مسؤوليته في اختيار ممثليه".
ولفتت في تصريح صحفي إلى إن "الأزمة الاقتصادية الصعبة والمخاطر الصحية المستجدّة التي نعيشها اليوم، ليست بمرحلة طبيعية تمرّ بها كل الأجيال نظراً لتحدياتها الاستثنائية. لكن علينا أن نواجهها بقوة وأن "نقف على أرجلنا" لنتخطى العقبات ونستعيد قوّتنا".
وأوضحت أن "المادة 650 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة كل إنسان يهدّد شخصا آخر بفضح أمر ينال من شرفه أو كرامته، بالسجن من شهرين إلى سنيتن وبالغرامة المالية.لذا أدعو كل إنسان تعرّض للابتزاز والتحرّش الجنسي إلى إبلاغ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، والإتصال على 01293293"، معتبرةً أن "المرأة ليست معنية بشؤون المرأة كما يعتقد البعض،بل هي معنية بالمجتمع والبيئة والطاقة والشؤون الصحية،وبكل السياسات التي تُعتمد. من هنا تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على تغيير الثقافة التقليدية لكي تنمو القيم الإنسانية وتترسخ ثقافة اللاعنف في عقول أطفالنا".
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