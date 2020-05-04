رئيسة بلدية اجدعبرين الكورة: المهندس المصاب بالفيروس معزول في منزله ومتعاون

أوضحت رئيسة بلدية اجدعبرين - ​الكورة​ جوسلين البائع، في بيان، أن المهندس الشاب (ي.ب)الذي وصل السبت الماضي من ​ساحل العاج​، والذي تأكدت اصابته ب​فيروس كورونا​ ودخل الى القرية الاحد برفقة فريق خاص من "​الصليب الاحمر اللبناني​"، هو الآن معزول في غرفة خاصة مع منتفعاتها في منزله، ولا يحتك مع اي فرد من عائلته وينفذ كل تعليمات فريق "الصليب الاحمر".

واشارت الى انها "زارت اهله للاطمئنان إلى صحته، والتأكيد من الالتزام بتنفيذ التعليمات لعدم انتشار الفيروس، والشاب كان متعاونا ومتفهما للمرحلة التي يمر فيها، ولذلك نكرر لأهلنا في اجدعبرين ولأهلنا في منطقة القويطع، ألا داعي للهلع، ونتمنى له الشفاء العاجل".