الصحة العالمية: أميركا لم تشاركنا أية أدلة تربط بين كورونا ومختبر صيني

أعلن مدير برنامج الطوارئ في ​منظمة الصحة العالمية​ مايك رايان، عن أن "حكومة ​الولايات المتحدة​ الأمريكية لم تزود المنظمة بأيه معلومات أو بيانات تربط بين ​فيروس كورونا​ المستجد ومختبر صيني".

وأشار رايان إلى أنه "لم نستلم أية بيانات أو أدلة محددة من الحكومة الأمريكية، تتعلق بالأصل المزعوم للفيروس، من وجهة نظرنا، لا يزال هذا الأمر مجرد تكهنات"، معتبراً أنه "إذا كانت هذه البيانات والأدلة متاحة، فإن توقيت مشاركتها أمر يعود لحكومة الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب​، أعلن قبل أيام أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من معهد بمدينة ​ووهان​، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل ​الصين​ في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك.