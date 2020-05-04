ابي رميا: خطة الحكومة المالية ليست مقدسة ونهائية ومجلس النواب سيلعب دوره

أعتبر عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سيمون ابي رميا​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "بداية مناقشة خطة ​الحكومة​ المالية في ​لجنة المال والموازنة​ بحضور وزيري المال و​الاقتصاد​، خلاصة أولية ان الخطة ليست مقدسة ونهائية و​مجلس النواب​ سيلعب دوره في ​النقاش​ الجدي لادخال التعديلات المطلوبة واولها الحفاظ على أموال المودعين."الصالح ما لازم يروح بعزا الطالح". إضغط للمزيد

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