حماس تتابع مع اللواء ابراهيم أوضاع الفلسطينيين وقضية منع إجلائهم

تابع عضو المكتب السياسي في ​حركة حماس​ ​عزت الرشق​، أوضاع اللاجئين الفلسطينين المقيمين في ​لبنان​ مع المدير العام للأمن العام اللبناني ​اللواء عباس إبراهيم​، وخصوصاً قرار منع اللاجئين الفلسطينين الذين يحملون وثائق سفر لبنانية من العودة إلى لبنان، عبر برنامج الرحلات الطارئة لإعادة اللبنانيين العالقين في الخارج بسبب أزمة كورونا، وما يترتب على ذلك من مشقة ومعاناة للاجئين الفلسطينيين تضاف إلى معاناة الغربة والتشرد.

وطالب الرشق إبراهيم بـ"التدخل لمراجعة القرار ورفع الحظر المتعلق بحرمان اللاجئ الفلسطيني من العودة إلى أهله في لبنان، ومعاملة ​اللاجئين الفلسطينيين​ أسوة بأشقائهم اللبنانيين"، مؤكداً على "أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين واحترام سيادة لبنان ودعم أمنه واستقراره".

وقد وعد اللواء إبراهيم بـ"إجراء الاتصالات اللازمة لتعديل قرار ​الحكومة اللبنانية​ المتعلق بعودة الأخوة الفلسطينيين لما في ذلك من مصلحة مشتركة وحرص على العلاقة الأخوية".