أكد تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، في حديث تلفزيوني، "نلمس وجع الناس يومياً في مناطقنا وفي كل لبنان ونتشارك جميعاً عمق أزمة لم يواجهها لبنان يومياً ما يضعنا أمام مسؤولية بتخفيف الاحتدام السياسي لمعالجة أزمة الجوع مثل الخطة الاقتصادية التي تحاول تقديمها الحكومة".
ولفت عقيص الى انه "أخطأنا بحق المدارس المجانية في موازنة 2019 و2020 في تقليس مساعداتها ولحد الآن لم يقبضوا مستحقاتهم، وفي الـ2005 ركزنا على الشق السياسي وتركنا الإصلاح إلى المرحلة الثانية والآن لا نترك السيادة بل الأولوية اليوم هي للشق الإصلاحي المعيشي"، موضحاً ان "الحكومة لم تخبرنا آثار حزب الله على الاقتصاد اللبناني ولم تخبرنا أثر النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني وهذا يعتبر من فجوات الخطة الإصلاحية".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: الحكومة لم تخبرنا آثار حزب الله على الاقتصاد وهذا يعتبر من فجوات الخطة الإصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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