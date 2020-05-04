العيلاني يبحث العلاقات اللبنانية الفلسطينية مع عطايا:لإعطاء اللاجئ حقi

بحث إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ مع ممثل ​حركة الجهاد الإسلامي​ في ​لبنان​ الأستاذ احسان عطايا خلال اتصال هاتفي المواضيع التي تهم الشعبين اللبناني والفلسطيني وأسف الشيخ العيلاني "لما حصل مع احد الإخوة ​الفلسطينيين​ ​اللاجئين​ في لبنان ومنعه من العودة على متن الطائرة التي أعادت اللبنانيين يوم أمس من ​مطار دبي​"، مطالبا "بالتعاطي اللائق مع اللاجىء الفلسطيني"، مبدياً رفضه "هذا التمييز الذي يسيء للعلاقة اللبنانية الفلسطينية" وأكد الشيخ العيلاني على "ضرورة اعطاء اللاجىء الفلسطيني كافة الحقوق الإنسانية والإجتماعية".

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