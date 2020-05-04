طقس الثلاثاء غائم جزئيا مع ضباب بالمرتفعات وانخفاض درجات الحرارة

توقعت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن يكون طقس الثلاثاء غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتحول تدريجيًا الى غائم مع تساقط ​أمطار​ متفرقة التي تشتد محليا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

وتوقعت أن يكون طقس الأربعاء غائما الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار محلية متقطعة في فترة قبل الظهر .تنشط الرياح فتقارب ال 60كلم/س خاصة شمال البلاد ويتحسن ​الطقس​ اعتباراً من بعد الظهر.

على أن يكون الخميس قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات . ترتفع بدرجات الحرارة بشكل محدود كما تنشط الرياح أحيانا.