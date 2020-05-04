ينفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاما غدا رفضا لمس الخطة الإقتصادية براتبهم

ينفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاما غدا في ساحة الشهداء في بيروت رفضا لمس الخطة الإقتصادية براتبهم.
وأشار العسكريون المتقاعدون في بيان إلى أنه و"رفضا للخطة الاقتصادية الموضوعة من قبل حكومة المستشارين خصوصا فيما يتعلق برواتبهم ، ينفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاما في ساحة الشهداء نهار الخميس 7 أيار الساعة 4 بعد الظهر".
وأمل العسكريون "من باقي مجموعات ثورة 17 تشرين المجيدة المشاركة في هذا الإعتصام، كون الوجع واحد، والقهر واحد والظلم من ممارسات منظومة الفساد و التبعية يقع على جميع المواطنين دون استثناء".
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