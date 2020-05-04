ينفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاما غدا رفضا لمس الخطة الإقتصادية براتبهم

ينفذ ​العسكريون المتقاعدون​ اعتصاما غدا في ​ساحة الشهداء​ في ​بيروت​ رفضا لمس الخطة الإقتصادية براتبهم.

وأشار العسكريون المتقاعدون في بيان إلى أنه و"رفضا للخطة الاقتصادية الموضوعة من قبل ​حكومة​ المستشارين خصوصا فيما يتعلق برواتبهم ، ينفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاما في ساحة الشهداء نهار الخميس 7 أيار الساعة 4 بعد الظهر".

وأمل العسكريون "من باقي مجموعات ثورة 17 تشرين المجيدة المشاركة في هذا الإعتصام، كون الوجع واحد، والقهر واحد والظلم من ممارسات ​منظومة​ الفساد و التبعية يقع على جميع المواطنين دون استثناء".