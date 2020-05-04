سفارة مصر بالكويت:بدء رحلات إعادة المصريين المخالفين للإقامة هذا الأسبوع

أعلنت ​السفارة المصرية​ في ​الكويت​، بدء تسيير الرحلات لإعادة مخالفي الإقامة من أبناء الجالية المصرية من النساء والأطفال وكبار السن، خلال الأسبوع الجاري، مؤكدةً أنها "تابعت الأحداث المؤسفة التي شهدها مركزا الإيواء في منطقة كبد وجليب الشيوخ مساء أمس، وأن هذه التصرفات غير مقبولة، وتقدر حسن تعامل السلطات الكويتية مع الموقف، وتؤكد الثقة الكبيرة بحكمة ​وزارة الداخلية​".

وأشارت إلى أنه تم إيفاد مسؤولي القنصلية مساء أمس إلى جليب الشيوخ، للقاء ​ممثلين​ عن أبناء الجالية المقيمين بمركز الإيواء، وتم دعوة أبناء الجالية للابتعاد عن أية مشكلات، وإحاطتهم بالتطورات ذات الصلة ببدء الرحلات المنتظرة لعودتهم إلى مصر خلال الأسبوع الجاري"، مؤكدةً أنها "تتابع مع المسؤولين الكويتيين ترتيبات تسيير رحلات طيران لمخالفي الإقامة".

ووأكدت البعثة الدبلوماسية أن "السلطات المصرية تقوم بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعائدين من مخالفي الإقامة، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم". طالبةً من أبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء "الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الشائعات".