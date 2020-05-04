مجلس الشورى السعودي: لتتحرك السلطات ضد الإعلانات المضللة لمشاهير الإنترنت

طالب ​مجلس الشورى السعودي​ الهيئة العامة للغذاء و​الدواء​ باتخاذ إجراءات "صارمة" ضد الإعلانات "المضللة" التي ينشرها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، يحيى بن عبدالله الصمعان، في حديث صحفي عقب الجلسة، أن القرار اتخذ بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ​التقرير السنوي​ للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي الحالي في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة عبدالله العتيبي.

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