سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بريف حلب الشرقي

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "وسائط الدفاع الجوي في ​الجيش السوري​ تصدّت لعدوان إسرائيلي ب​الصواريخ​​ فوق ريف حلب الشرقي، وأسقطت عددًا من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

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