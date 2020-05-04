السلطات الصومالية: مقتل 6 أشخاص بتحطم طائرة تحمل مساعدات إغاثة

أعلنت السلطات في ​الصومال​، ان "​طائرة​ تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها في مكافحة ​فيروس كورونا​، تحطمت في منطقة باي بجنوب البلاد مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها"، مشيرة الى ان "الطائرة تابعة لشركة "أفريكان إكسبريس للطيران" وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد".

ولفتت الى ان "الطائرة اتجهت من ​مقديشو​ إلى بيدوة ثم واصلت رحلتها إلى بلدة باردال حيث تحطمت قرب مطار باردال وكانت تحمل أدوية لمنع مرض كوفيد-19"، ولم يتضح سبب تحطمها".