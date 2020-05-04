السلطات الصومالية: مقتل 6 أشخاص بتحطم طائرة تحمل مساعدات إغاثة

أعلنت السلطات في الصومال، ان "طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا، تحطمت في منطقة باي بجنوب البلاد مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها"، مشيرة الى ان "الطائرة تابعة لشركة "أفريكان إكسبريس للطيران" وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد".
ولفتت الى ان "الطائرة اتجهت من مقديشو إلى بيدوة ثم واصلت رحلتها إلى بلدة باردال حيث تحطمت قرب مطار باردال وكانت تحمل أدوية لمنع مرض كوفيد-19"، ولم يتضح سبب تحطمها".
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