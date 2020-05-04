سلطات السعودية تخصص نحو 120 مليون يورو لجهود تطوير لقاح لكورونا

أعلنت وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، خلال مشاركته في مؤتمر دولي افتراضي للمانحين تحت عنوان "الرد العالمي على فيروس كورونا"، أنها السعودية تخصص نصف مليار ريال (نحو 120 مليون يورو) للجهود الدولية الرامية إلى تطوير وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا.
وشدد الربيعة على أن "هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالميا"، معتبراً أنه "يجب ألا تغيب عن أذهاننا أهمية حماية صحة الجميع حول العالم".
وتعد السعودية التي تترأس مجموعة "G20" هذا العام، من الجهات المنظمة لهذا المؤتمر إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وكندا واليابان.
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