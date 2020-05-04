الأوقاف السورية: افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتباراً من الجمعة القادمة

أعلنت ​وزارة الأوقاف السورية​ عن "افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتباراً من الجمعة القادمة واستمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً على ان تؤدى شعائر ​الصلاة​ وفق الضوابط الصحية للوقاية من الاصابة ب​فيروس كورونا​، ويتم افتتاح الفعاليات التجارية والثقافية والدينية تتدريجيا في ​سوريا​ وذلك تمهيدا لاعادة العمل بشكل كامل في جميع مديريات ​الدولة​ وفي جميع الاماكن.

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