الصحة العراقية: تسجيل 50 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن "مختبراتها سجلت 50 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجدـ خلال الـ 24 ساعة الماضية، والإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والمثنى وذي قار"، مشيرة إلى "تسجيل حالة وفاة واحدة في بغداد".
ولفتت الوزارة الى انها "فحصت 4324 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 107586، وبلغ مجموع الإصابات 2346، والوفيات 98 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 1544".
يشار الى ان منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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