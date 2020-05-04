نقل رئيس وزراء ساحل العاج إلى فرنسا لإجراء فحوص طبية

أبيدجان (رويترز) - قالت الرئاسة في ساحل العاج إن رئيس الوزراء أمادو جون كوليبالي، مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر تشرين الأول، نُقل يوم السبت إلى فرنسا لإجراء فحوص طبية.
ولم يقدم البيان المقتضب الذي صدر عن الرئاسة يوم الأحد أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لجون كوليبالي. وخضع جون كوليبالي (61 عاما) للعزل الذاتي في أواخر مارس آذار بسبب الاشتباه بتعرضه لفيروس كورونا لكن لم تتأكد إصابته.
وقال البيان إن وزير الدفاع حامد باكايوكو، الذي تعافى من كورونا الشهر الماضي، سيتولى مهام رئيس وزراء مؤقتا في غياب جون كوليبالي.
واختار الحسن واتارا رئيس ساحل العاج جون كوليبالي في مارس آذار مرشحا للحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية بعد أن أحجم عن السعي لولاية ثالثة.
وسجلت ساحل العاج أكثر من 1300 حالة إصابة بكورونا، وهي من أعلى المعدلات في غرب أفريقيا، و15 حالة وفاة.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
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