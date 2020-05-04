محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:
توجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالشكر إلى الوزير سامح شكري وزير الخارجية وإلى الدبلوماسية المصرية، عقب التحركات التي تقوم بها اتصالاً بالتعامل الدولي مع جائحة الكورونا.
حيث قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بقيادة تحرك دولي في الأمم المتحدة من أجل إيلاء الإهتمام اللازم لوضع النساء والفتيات، أثناء مواجهة فيروس الكورونا، في إطار الحرص على تخفيف التداعيات الاجتماعية السلبية لانتشار الجائحة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تأثيراتها على الفئات المجتمعية الأكثر تضررًا.
كانت هذه تفاصيل خبر القومي للمرأة يثمن تحرك مصر لتقديم قرار أممي لمواجهة تداعيات جائحة الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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