محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الاثنين، صرف 25% من مقررات شهر مايو التموينية للمواطنين، عبر منافذ الشركات التابعة لها بالمحافظات.
وقالت الشركة، إن كل بدال تمويني ومشروع جمعيتي، قاموا بصرف استعاضتين وفقًا للمبلغ التأمين لكل منهم على حدى، كما أن الصرف للمواطن يكون أول بأول حتى تتم عمليات التسوية على ماكينة الدعم وذلك بواقع 50 جنيهًا لكل مواطن.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كافة السلع الغذائية في منافذ "أهلًا رمضان" المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع أنواع السلع ومنتجات الدواجن واللحوم المجمدة والطازجة أول بأول.
كانت هذه تفاصيل خبر التموين: صرف 25% من مقررات شهر مايو حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.