​التعليم تتيح مراجعات ليلة الامتحان لأولى وثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وانطلقت امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي يوم الأربعاء الماضي، وامتحانات الصف الثاني الثانوي يوم الخميس الماضي، إلكترونيًا بنظام الكتاب المفتوح من المنازل.

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ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لدعم الطلاب بعد تعليق الدراسة منذ 15 مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس "كورونا المستجد".

ويمكن للطالب مراجعة ليلة الامتحان وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر من هنا https://stream.moe.gov.eg/