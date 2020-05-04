​الأعلى منذ عدة سنوات.. رئيس الوزراء يتابع موقف توريد محصول القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، موقف توريد محصول القمح حتى الآن، في اجتماع مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، أكد المصيلحي أن معدل توريد القمح هذا العام هو الأعلى منذ عدة سنوات سابقة، حيث تم حتى الآن توريد مليون وربع المليون طن، مُشيرًا إلى أن معدل التوريد اليومي يبلغ نحو 120 ألف طن.

وأوضح وزير التموين أن وزارة المالية أتاحت حتى الآن 5.2 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين الذين يوردون محاصيلهم من القمح، حيث يتم دفع المستحقات للجهات المُسوقة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ووجه الوزير الشكر لمحافظ البنك المركزي، الذي وافق على استثناء الشركات العاملة في مجال تسويق القمح من حدود السحب والإيداع المُعلنة، كما تم أيضًا استثناء التجار الذين يتم التعامل معهم، كما توجه الوزير بالشكر لكل العاملين في لجان استلام القمح، والذين يستكملون عملهم يوميًا بعد الإفطار حتى الحادية عشرة مساء، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين فى هذه اللجان والمترددين على أماكن استلام القمح.